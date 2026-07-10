Un último acierto mantiene la emoción en Pasapalabra con un desenlace de infarto en AlaZ

Javier toma la iniciativa desde el comienzo de AlaZ y consigue mantener una ligera ventaja durante gran parte de la prueba. Con 22 aciertos en el marcador, decide no plantarse de inmediato y apura sus opciones mientras sigue de cerca la evolución de David.

El concursante barcelonés reduce la diferencia poco a poco hasta llegar a una última respuesta con la posibilidad de igualar el marcador. Descubre el desenlace del duelo en Pasapalabra marcado por la estrategia y los nervios.

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