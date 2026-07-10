Leo Rivera sorprende en La Pista al reconocer la nueva canción de Shakira con una sola pista

Roberto Leal avisa a Karina de que la canción pertenece a este verano de 2026, una pista que acaba siendo determinante en el duelo de La Pista. Con esa referencia, Leo Rivera relaciona el fragmento con la actualidad y acierta el tema.

El actor reconoce que no habría identificado la canción sin la ayuda del presentador. Su respuesta, Dai dai, le permite resolver la prueba con el primer fragmento y protagonizar uno de los momentos destacados de Pasapalabra.

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