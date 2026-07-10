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PASAPALABRA
Leo Rivera sorprende en La Pista al reconocer la nueva canción de Shakira con una sola pista
El actor firma un pleno en La Pista al identificar el tema oficial del Mundial de fútbol 2026 tras un comentario de Roberto Leal que resulta decisivo para resolver el reto.
Roberto Leal avisa a Karina de que la canción pertenece a este verano de 2026, una pista que acaba siendo determinante en el duelo de La Pista. Con esa referencia, Leo Rivera relaciona el fragmento con la actualidad y acierta el tema.
El actor reconoce que no habría identificado la canción sin la ayuda del presentador. Su respuesta, Dai dai, le permite resolver la prueba con el primer fragmento y protagonizar uno de los momentos destacados de Pasapalabra.
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