La Pista desconcierta a Javier y David con un reto que termina sin ganador en Pasapalabra

Javier y David vuelven a quedarse sin premio en La Pista después de no conseguir identificar la canción propuesta. El título alternativo, formado por cuatro palabras desordenadas, aumenta la dificultad y convierte la prueba en un auténtico rompecabezas.

Las respuestas improvisadas de los concursantes provocan las risas en el plató, hasta el punto de que Roberto Leal elogia la imaginación de Javier en Pasapalabra.

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