La divertida reivindicación de Canco Rodríguez en Pasapalabra acaba con todo el plató cantando

Canco Rodríguez asegura entre risas que ha llegado dolido al programa porque el día anterior fue su cumpleaños y nadie le felicitó. El actor bromea con Roberto Leal, que responde organizando una sorpresa con la participación de todo el público de Pasapalabra.

El plató canta Cumpleaños feliz para celebrar la ocasión, mientras Canco agradece el gesto saludando a los asistentes. La conversación deriva después en las fechas de cumpleaños de los presentes, con una reflexión final de Karina: nunca es tarde para felicitar.

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