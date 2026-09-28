Los trucos de Ordenatriz para acabar con la cal del baño: del papel de horno a la piedra blanca

Mantener el baño libre de cal puede convertirse en una tarea complicada, especialmente en algunas zonas. Ordenatriz propone en Y ahora Sonsoles, utilizar vinagre y lavavajillas para limpiar el interior de la alcachofa de la ducha, además de palitos interdentales para sus agujeros y una bolsa transparente.

Para los grifos, la experta aconseja recurrir al papel de horno con el objetivo de mantenerlos limpios. En la mampara, un haragán puede ser suficiente cuando la cal no está muy incrustada, mientras que para la suciedad más acumulada recomienda utilizar piedra blanca.