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LAS HIJAS DE LA CRIADA
El triángulo de Clara, Celso y Jaime en Las hijas de la criada: ¿hay motivos para los celos?
Álex Villazán, Judith Fernández y Tomy Aguilera analizan los sentimientos de sus personajes y desvelan cómo afrontan la compleja relación que se ha creado entre ellos.
El amor entre Clara y Celso se ha construido poco a poco, pero Jaime también siente algo especial por ella. Álex Villazán explica la frustración de su personaje al no poder expresar abiertamente lo que siente y entender por qué ella prefiere al marinero.
Para Clara, sin embargo, Jaime es alguien que la escucha y al que ve como una especie de hermano, sin saber que realmente lo es. Por su parte, Celso no se siente amenazado: Tomy Aguilera asegura que no percibe en ella ningún atisbo de duda en Las hijas de la criada.