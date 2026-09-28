El triángulo de Clara, Celso y Jaime en Las hijas de la criada: ¿hay motivos para los celos?

El amor entre Clara y Celso se ha construido poco a poco, pero Jaime también siente algo especial por ella. Álex Villazán explica la frustración de su personaje al no poder expresar abiertamente lo que siente y entender por qué ella prefiere al marinero.

Para Clara, sin embargo, Jaime es alguien que la escucha y al que ve como una especie de hermano, sin saber que realmente lo es. Por su parte, Celso no se siente amenazado: Tomy Aguilera asegura que no percibe en ella ningún atisbo de duda en Las hijas de la criada.