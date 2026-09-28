Carlos cumple un sueño en La Voz y sorprende a su padre con los ojos vendados: Eva González no contiene la emoción

Carlos ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de La Voz. Sin contarle que participaba en el programa, ha llevado a su padre hasta el plató con los ojos vendados para convertir la noticia en toda una sorpresa.

Al descubrirse los ojos y comprobar dónde estaba, su padre no ha podido contener la emoción. La reacción ha conmovido también a Eva González, que se ha emocionado al presenciar este momento tan especial entre padre e hijo.