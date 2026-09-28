Héctor toma una decisión por Lucía que desata la preocupación de Dolores en A la deriva

La decisión de Héctor no convence a Dolores. Su intención de quedarse al margen de la empresa para que Lucía asuma un papel más importante preocupa a su madre, que teme incluso que puedan perder un contrato.

Sin embargo, él mantiene su postura y confía en que ambas puedan sacar adelante el negocio. Además, revela que lo ha hecho por Lucía: quiere demostrarle que ha cambiado tras reconocer que no fue un buen marido. Dolores, pese a sus explicaciones, sigue mostrando sus dudas en A la deriva.