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LA RULETA DE LA SUERTE
Brian ya hizo historia en La ruleta de la suerte antes de sustituir a Laura Moure: ganó el Bote y rozó el coche
El nuevo fichaje del programa participó como concursante en un especial de Navidad de 2025, cuando consiguió 3.175 euros y estuvo muy cerca de llevarse un premio aún mayor.
Mucho antes de ocupar temporalmente el lugar de Laura Moure, Brian ya había cumplido uno de sus sueños en La ruleta de la suerte. Como concursante, incluso alternó su participación con la tarea de descubrir las letras de un panel junto a la copresentadora.
Su paso por el programa terminó con 3.175 euros gracias, en parte, a un Bote de 2.750 euros. Además, superó a sus rivales y llegó al panel final, donde tenía en juego el coche, aunque los tres sinónimos le impidieron resolverlo.