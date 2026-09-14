El truco de Ordenatriz para lavar cada tipo de ropa sin equivocarte con la temperatura

Las prendas blancas pueden lavarse a 40 grados, mientras que para la ropa de color o negra Ordenatriz recomienda entre 20 y 30 grados en Y ahora Sonsoles. En tejidos delicados, lana y ropa de bebé aconseja no superar los 30 grados.

Para la ropa de cama, la temperatura adecuada se sitúa entre 40 y 60 grados, mientras que las toallas pueden lavarse a 30 grados con vinagre y sal. Además, aconseja detergente líquido para ropa oscura y en polvo para la clara.

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