Dafne Fernández desvela en Joseba Arguiñano en qué se gasta sus caprichos: "Me puedo gastar mucho dinero en comer bien"

Disfrutar de una buena comida ocupa un lugar especial entre las aficiones de Dafne Fernández. La intérprete ha asegurado que, a estas alturas, sus caprichos están relacionados con las experiencias y la gastronomía, hasta el punto de invertir una importante cantidad en comer bien.

Más allá de acudir a restaurantes, la actriz también ha destacado el papel de la cocina en casa y como punto de encuentro familiar. Joseba Arguiñano, por su parte, ha defendido la importancia de no perder de vista "la base" frente a la industrialización.

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