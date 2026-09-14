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LA MESA
Begoña Villacís recuerda el asesinato de su hermano y reflexiona sobre el duelo: "Hay que sufrir, forma parte de la vida"
La política ha relatado en La Mesa cómo conoció la muerte de su hermano y ha explicado por qué considera necesario afrontar el dolor sin caer en el victimismo.
Una llamada de José Luis Martínez-Almeida comunicó a Begoña Villacís el asesinato de su hermano. Al recordar aquel momento en La Mesa, ha destacado la lealtad que mantuvo con el entonces alcalde de Madrid durante sus años de gobierno de coalición.
A partir de su experiencia, Villacís ha defendido que el sufrimiento forma parte de la vida y que no hay que anestesiarlo. Además, ha advertido sobre el victimismo porque, a su juicio, puede terminar eliminando la responsabilidad personal.
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