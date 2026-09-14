Pablo firma un final de infarto en La ruleta de la suerte noche y se lleva un premio de casi 50.000 euros

La Gran Final de La ruleta de la suerte noche tuvo a Pablo como protagonista después de imponerse en el Panel con Bote y superar a Chari en el marcador. Con el gajo de los 100.000 euros en su poder, afrontó el último reto dispuesto a llevarse el gran premio.

Solo necesitó tres segundos para resolver el Panel Final. Aunque su sobre no escondía el premio de seis cifras, Jorge Fernández anunció que añadía 14.000 euros a lo acumulado. El concursante cerró así el programa con casi 50.000 euros.

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