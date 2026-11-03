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Reencuentro Urda

Y AHORA SONSOLES

Las lágrimas de gratitud de Iñaki tras sobrevivir al accidente de Urda: el abrazo al hombre que le salvó la vida

El superviviente del choque de trenes de Toledo ha vivido un emotivo encuentro en Y ahora Sonsoles con Antonio, el farmacéutico que acudió a socorrer a las víctimas de la tragedia.

Sara Sanz Navarro
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La solidaridad de los vecinos de Urda ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores de Y ahora Sonsoles. Iñaki ha podido abrazar por primera vez a Antonio, el hombre que le ayudó a sobrevivir al accidente ferroviario del 28 de octubre.

Aunque ya habían hablado por teléfono, ambos desconocían la sorpresa preparada por el programa. Durante el encuentro, Iñaki y su mujer han agradecido emocionados la ayuda del farmacéutico. El superviviente también ha reconocido la solidaridad del pueblo y ha pedido que nunca se olvide lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse.

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