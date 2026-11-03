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Marido de Clara Montes

Y AHORA SONSOLES

El marido de Clara Montes revela cómo se encuentra la cantante tras sobrevivir al accidente de tren de Urda: "Está fuera de peligro"

Javier Ayarza ha explicado en Y ahora Sonsoles que la artista evoluciona favorablemente tras abandonar la UCI, aunque todavía no recuerda lo ocurrido durante la tragedia ferroviaria de Toledo.

Sara Sanz Navarro
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La recuperación de Clara Montes avanza después de varios días ingresada en cuidados intensivos por el accidente de tren de Urda. La cantante ya ha sido trasladada a planta y, según ha confirmado su marido, se encuentra muy dolorida, pero fuera de peligro.

Javier Ayarza ha contado en Y ahora Sonsoles que su mujer no recuerda el choque ni es consciente de la magnitud de la tragedia. Por ello, la familia intenta evitar darle demasiada información y prefiere que vaya recuperándose poco a poco.

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