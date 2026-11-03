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Y AHORA SONSOLES
El marido de Clara Montes revela cómo se encuentra la cantante tras sobrevivir al accidente de tren de Urda: "Está fuera de peligro"
Javier Ayarza ha explicado en Y ahora Sonsoles que la artista evoluciona favorablemente tras abandonar la UCI, aunque todavía no recuerda lo ocurrido durante la tragedia ferroviaria de Toledo.
La recuperación de Clara Montes avanza después de varios días ingresada en cuidados intensivos por el accidente de tren de Urda. La cantante ya ha sido trasladada a planta y, según ha confirmado su marido, se encuentra muy dolorida, pero fuera de peligro.
Javier Ayarza ha contado en Y ahora Sonsoles que su mujer no recuerda el choque ni es consciente de la magnitud de la tragedia. Por ello, la familia intenta evitar darle demasiada información y prefiere que vaya recuperándose poco a poco.