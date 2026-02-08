El truco exprés de Karlos Arguiñano para que los calamares queden tiernos a la primera

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el cocinero explica que la clave para que los calamares queden muy tiernos está en cocinarlos a fuego fuerte durante un tiempo muy preciso, algo que demuestra mientras prepara un salteado de calamares encebollados con arroz negro.

Arguiñano destaca que este método funciona con cualquier tipo de calamar y permite aprovechar todo su sabor sin que se endurezcan. El chef recuerda que, si pestañeas, te pierdes el truco, por lo que conviene estar muy atento al cronómetro.