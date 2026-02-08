Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Tensión en Sueños de libertad: Luz alerta a la familia mientras el bebé Juanito lucha por sobrevivir
La doctora comunica a Gabriel y Begoña que solo un tratamiento muy arriesgado podría salvar a Juanito, aumentando la preocupación familiar en un momento clave de la trama.
En Sueños de libertad, Luz informa que el estado de Juanito es crítico y que deberán aplicar un tratamiento arriesgado para evitar un desenlace fatal. La noticia impacta a Gabriel y Begoña, que se aferran a la única opción posible.
El capítulo también muestra la despedida de María de los De la Reina tras lograr la nulidad matrimonial, mientras otras tramas avanzan con tensiones entre Valentina, Claudia y Carmen, además del próximo bautizo del pequeño Juanito.