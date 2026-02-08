Tensión en Sueños de libertad: Luz alerta a la familia mientras el bebé Juanito lucha por sobrevivir

En Sueños de libertad, Luz informa que el estado de Juanito es crítico y que deberán aplicar un tratamiento arriesgado para evitar un desenlace fatal. La noticia impacta a Gabriel y Begoña, que se aferran a la única opción posible.

El capítulo también muestra la despedida de María de los De la Reina tras lograr la nulidad matrimonial, mientras otras tramas avanzan con tensiones entre Valentina, Claudia y Carmen, además del próximo bautizo del pequeño Juanito.