Los campeones de Pasapalabra celebran la victoria de Rosa Rodríguez

La comunidad de ganadores de Pasapalabra recibió con entusiasmo a Rosa Rodríguez, reconocida por lograr el mayor bote del concurso. Óscar Díaz la felicitó por su tesón y buen humor, mientras Pablo Díaz destacó “todo el estudio que hay detrás” de su éxito, calificándolo de merecido.

Sofía Álvarez de Eulate celebró su llegada con un “¡por fin!”, asegurando que Rosa y Manu han sido “dos jugadores estupendos”. La nueva campeona se suma así a un selecto grupo que valora su constancia y los emocionantes duelos vividos en el programa.