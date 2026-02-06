Rosa Rodríguez deslumbra en un histórico duelo final con un Rosco lleno de tensión y un desenlace millonario

Rosa Rodríguez completó El Rosco de Pasapalabra tras un duelo ajustadísimo contra Manu, con ambos empatados en varias fases y enfrentándose al mayor bote del concurso. La emoción estalló cuando, a tres segundos del final, respondió “Morrall”, el apellido del jugador de fútbol americano que necesitaba para cerrar la prueba.

La coruñesa alcanzó así los 2.716.000 euros tras 307 programas, poniendo fin al enfrentamiento más longevo del formato y recibiendo el abrazo de Manu y Roberto Leal mientras el confeti caía en el plató. Un momento histórico que la eleva al selecto grupo de campeones del concurso.