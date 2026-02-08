Publicidad
PASAPALABRA
La sorprendente conexión de Rosa Rodríguez con Earl Morrall que le permitió recordar la respuesta clave del histórico rosco
Rosa explica cómo logró identificar el apellido Morrall en el momento decisivo del rosco, desvelando el detalle que le permitió activar su memoria en plena tensión del concurso.
Rosa Rodríguez ha contado que reconoció el apellido Morrall porque lo había estudiado tiempo atrás al repasar jugadores de la NFL, aunque en un primer momento pensó que era uno de los temas que aún tenía pendientes. Finalmente, esa asociación emergió durante el turno de Manu, activándole el recuerdo justo a tiempo.
La campeona confesó que el instante fue de incredulidad, ya que dudó de si realmente conocía la respuesta, pero la presión del momento y sus repasos previos la llevaron a decir “Morrall” a pocos segundos del final, convirtiéndose así en ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra.