Pedro Escudero, milmillonario, revela la clave del éxito financiero en un inspirador testimonio sobre esfuerzo y preparación

En Y ahora Sonsoles, Pedro Escudero explica que, pese a ser uno de los milmillonarios más reconocidos, su fortuna es fruto de años de trabajo y aprendizaje, especialmente tras abandonar su carrera como tenista por una lesión e iniciar su camino en la inversión sin dominar el inglés ni las estrategias financieras. “El dinero no te da la felicidad, pero respiras más tranquilo y mejor”, afirma, destacando que su vida laboral no se ha detenido pese a su éxito.

Escudero subraya que su crecimiento financiero se basa en la constancia: “La suerte favorece a los que están preparados”, sostiene al explicar que la disciplina y el esfuerzo son esenciales para aprovechar las oportunidades. Insiste en que su riqueza es el resultado directo de su dedicación y de haber tomado riesgos calculados a lo largo de los años. [antena3.com]