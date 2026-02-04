Publicidad
Pasapalabra
Manu roza el bote con 23 aciertos en un Rosco vibrante mientras Rosa mantiene el pulso hasta el final
Este Pasapalabra ha dejado un duelo lleno de emoción, con Manu quedándose a dos respuestas del bote de 2.704.000 euros y una Rosa que ha resistido con coraje cada giro del juego.
El Rosco ha estado marcado por la cifra récord del premio: ha superado los 2,7 millones de euros. Rosa comenzó con once segundos extra y encadenó cinco aciertos, pero su frenazo permitió que Manu tomara ventaja y llegara a la primera vuelta con 20 respuestas, justo por encima de los 19 aciertos de la gallega.
La igualdad marcó el tramo decisivo, con un empate a 21 que dejó todo abierto hasta el final. Manu sacó dos aciertos más y se plantó en 23, quedándose a un suspiro de completar la hazaña y aumentando la presión sobre Rosa. El desenlace del duelo ha sido tan ajustado como intenso.