Manu roza el bote con 23 aciertos en un Rosco vibrante mientras Rosa mantiene el pulso hasta el final

El Rosco ha estado marcado por la cifra récord del premio: ha superado los 2,7 millones de euros. Rosa comenzó con once segundos extra y encadenó cinco aciertos, pero su frenazo permitió que Manu tomara ventaja y llegara a la primera vuelta con 20 respuestas, justo por encima de los 19 aciertos de la gallega.

La igualdad marcó el tramo decisivo, con un empate a 21 que dejó todo abierto hasta el final. Manu sacó dos aciertos más y se plantó en 23, quedándose a un suspiro de completar la hazaña y aumentando la presión sobre Rosa. El desenlace del duelo ha sido tan ajustado como intenso.