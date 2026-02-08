El inesperado giro que dejó a Mariaje y Gaizka sin premio en la pregunta final de Atrapa un millón

En el desenlace de su participación en Atrapa un millón, Mariaje y Gaizka apostaron todo el dinero a que una camiseta de color claro protegía más del sol, convencidos por la tradición de las casas blancas del sur. Sin embargo, la respuesta correcta era la de camiseta de color oscuro.

Manel Fuentes, tras comprobar la opción válida, les explicó que los tintes oscuros absorben más radiación solar. La pareja, que esperaba abrazada el resultado final, vio cómo los 25.000 euros desaparecían por la trampilla en un desenlace tan ajustado como sorprendente.