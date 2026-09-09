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UNA NUEVA VIDA
La transformación de Esme y Kazim en Una nueva vida: del miedo al respeto y la redención
La relación de los padres de Seyran y Suna cambia profundamente después de años marcados por el control de Kazim, el silencio de Esme y el sufrimiento familiar.
Durante años, Kazim impuso su autoridad sobre Esme y sus hijas, obsesionado con el dinero y el estatus social. Ella permaneció sometida hasta que el dolor acumulado la impulsó a rebelarse, exigir respeto y proteger a Seyran y Suna.
Los golpes sufridos también mostraron el lado vulnerable del patriarca. Ante el riesgo de perder el cariño de sus hijas, comenzó a reconocer sus errores y a priorizar a su familia por encima de sus ambiciones en Una nueva vida.
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