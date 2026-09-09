La inolvidable historia de Hattuç y Halis: un amor que sobrevivió a más de 40 años separados

Todo comenzó en una tienda de Antep, donde Halis quedó cautivado al ver a Hattuç con un vestido verde. Aunque estaban enamorados, la vida separó sus caminos y él terminó formando otra familia.

El matrimonio de Ferit y Seyran propició su reencuentro más de 40 años después. Aquel amor intacto les permitió recuperar el tiempo perdido, casarse y vivir finalmente la historia que no pudieron compartir durante su juventud en Una nueva vida.

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