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UNA NUEVA VIDA
La inolvidable historia de Hattuç y Halis: un amor que sobrevivió a más de 40 años separados
La matriarca rememora cómo conoció a Halis, los obstáculos que los alejaron y la segunda oportunidad que les permitió casarse décadas después.
Todo comenzó en una tienda de Antep, donde Halis quedó cautivado al ver a Hattuç con un vestido verde. Aunque estaban enamorados, la vida separó sus caminos y él terminó formando otra familia.
El matrimonio de Ferit y Seyran propició su reencuentro más de 40 años después. Aquel amor intacto les permitió recuperar el tiempo perdido, casarse y vivir finalmente la historia que no pudieron compartir durante su juventud en Una nueva vida.
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