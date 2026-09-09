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Orhan y Gülgün

UNA NUEVA VIDA

La difícil reconstrucción de Orhan y Gülgün tras las traiciones que rompieron su matrimonio

La pareja formada por Orhan y Gülgün atraviesa una profunda transformación después de la muerte de Fuat, la infidelidad de Orhan y la decisión de Gülgün de recuperar su libertad.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Bajo la autoridad de Halis Korhan, Orhan vivía incapaz de tomar sus propias decisiones y mantenía una relación clandestina con Ifakat. Mientras tanto, Gülgün callaba para conservar la paz y proteger a Ferit y Fuat.

La muerte de su hijo terminó de quebrar el matrimonio. Gülgün abandonó la mansión y tomó las riendas de su vida, obligando a Orhan a afrontar sus errores. Tras tocar fondo, él ha buscado redimirse, recuperar su perdón y convertirse en el apoyo que necesita su familia en Una nueva vida.

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