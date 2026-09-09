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UNA NUEVA VIDA
El emotivo abrazo de Seyran y Tesko tras una sincera conversación en Una nueva vida
La madre reconoce que no debió gritar a Tesko, intenta descubrir qué preocupa al pequeño y le asegura que podrá confiar en ella cuando necesite hablar.
Más tranquila después del susto, Seyran se disculpa con su hijo y explica que perdió los nervios al saber que había escapado del colegio. Tesko responde que regresó porque le dolía la tripa.
Aunque sospecha que algo le preocupa, ella decide no presionarlo y le recuerda cuánto lo quiere. Además, le pide que siempre avise antes de marcharse para saber que está a salvo, y ambos terminan fundidos en un abrazo en Una nueva vida.
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