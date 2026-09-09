El emotivo abrazo de Seyran y Tesko tras una sincera conversación en Una nueva vida

Más tranquila después del susto, Seyran se disculpa con su hijo y explica que perdió los nervios al saber que había escapado del colegio. Tesko responde que regresó porque le dolía la tripa.

Aunque sospecha que algo le preocupa, ella decide no presionarlo y le recuerda cuánto lo quiere. Además, le pide que siempre avise antes de marcharse para saber que está a salvo, y ambos terminan fundidos en un abrazo en Una nueva vida.

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