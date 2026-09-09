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UNA NUEVA VIDA
El angustioso susto de Seyran en Una nueva vida tras la desaparición de Tesko
Una llamada del colegio desata el pánico de Seyran al descubrir que Tesko se ha escapado, hasta que el niño regresa inesperadamente a casa sano y salvo.
Aylin avisa a Seyran de que Tesko ha abandonado solo el colegio durante el recreo. La madre, aterrada ante lo que podría haberle ocurrido, se dispone a buscarlo mientras los demás intentan tranquilizarla.
El miedo termina cuando el pequeño aparece en casa y explica que quería regresar. Tras reprenderlo por marcharse sin avisar, Seyran se derrumba entre lágrimas al recordar todas las situaciones que había imaginado durante su desaparición en Una nueva vida.
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