El angustioso susto de Seyran en Una nueva vida tras la desaparición de Tesko

Aylin avisa a Seyran de que Tesko ha abandonado solo el colegio durante el recreo. La madre, aterrada ante lo que podría haberle ocurrido, se dispone a buscarlo mientras los demás intentan tranquilizarla.

El miedo termina cuando el pequeño aparece en casa y explica que quería regresar. Tras reprenderlo por marcharse sin avisar, Seyran se derrumba entre lágrimas al recordar todas las situaciones que había imaginado durante su desaparición en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas