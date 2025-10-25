Publicidad
Y ahora Sonsoles
La traición que Iker Casillas nunca imaginó: su entorno más cercano, detenido por robo
La empleada del hogar y el vigilante de seguridad de la urbanización de Iker Casillas han sido arrestados tras sustraerle cinco relojes de lujo y sustituirlos por réplicas falsas.
En Y ahora Sonsoles, se han mostrado las primeras imágenes de los detenidos por el robo a Iker Casillas. El exfutbolista descubrió el engaño tras notar diferencias en sus relojes.
La policía tendió una emboscada a la empleada del hogar, quien confesó su implicación. El valor total de lo sustraído asciende a 200.000 euros, según informa el programa.