La traición que Iker Casillas nunca imaginó: su entorno más cercano, detenido por robo

La empleada del hogar y el vigilante de seguridad de la urbanización de Iker Casillas han sido arrestados tras sustraerle cinco relojes de lujo y sustituirlos por réplicas falsas.

En Y ahora Sonsoles, se han mostrado las primeras imágenes de los detenidos por el robo a Iker Casillas. El exfutbolista descubrió el engaño tras notar diferencias en sus relojes.

La policía tendió una emboscada a la empleada del hogar, quien confesó su implicación. El valor total de lo sustraído asciende a 200.000 euros, según informa el programa.

