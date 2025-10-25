Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
La receta de albóndigas con pipas que sorprende por su sabor y originalidad
Karlos Arguiñano reinventa un clásico con ingredientes inesperados. Albóndigas con pipas de girasol y arroz, una propuesta fácil, sabrosa y perfecta para cualquier comida.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone unas albóndigas de ternera con pipas de girasol, acompañadas de arroz basmati y una salsa casera de tomate y vino blanco.
La receta se completa con pasas y un toque de perejil fresco. Haciendo unas albóndigas diferentes, Arguiñano apuesta por sabores nuevos sin complicaciones.