Mayte, Malú y Pablo

La Voz

Mayte emociona al público y cumple su sueño al cantar con Malú en directo

La talent conquista a Malú en el último segundo de su Audición a ciegas en La Voz y protagoniza uno de los momentos más emotivos de la edición.

Celia Gil
Publicado:

En La Voz, Mayte logra que Malú se gire tras interpretar ‘Se nos rompió el amor’, tema que ambas cantan juntas en un momento lleno de complicidad y emoción.

“Te admiro mucho”, confiesa la talent entre lágrimas. Pablo López se une al piano, completando una actuación que pone en pie al público y deja huella en el programa.

