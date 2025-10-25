Publicidad
La Voz
Mayte emociona al público y cumple su sueño al cantar con Malú en directo
La talent conquista a Malú en el último segundo de su Audición a ciegas en La Voz y protagoniza uno de los momentos más emotivos de la edición.
En La Voz, Mayte logra que Malú se gire tras interpretar ‘Se nos rompió el amor’, tema que ambas cantan juntas en un momento lleno de complicidad y emoción.
“Te admiro mucho”, confiesa la talent entre lágrimas. Pablo López se une al piano, completando una actuación que pone en pie al público y deja huella en el programa.