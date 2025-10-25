Publicidad
Y ahora Sonsoles
La llamada que arruinó su vida: Antonio Jesús perdió todo por una estafa telefónica
Antonio Jesús cayó en una estafa de inversiones que le costó 156.000 euros, su matrimonio y su salud. En Y ahora Sonsoles relata cómo logró rehacerse y ayudar a otros.
En Y ahora Sonsoles, Antonio Jesús cuenta cómo una empresa falsa le convenció por teléfono para invertir. “Te insisten todos los días hasta que te convencen”, explica.
Tras perder 156.000 euros y separarse de su mujer, cayó en una profunda depresión. Hoy lidera una plataforma con más de 200 afectados y lucha por reabrir el caso.