La llamada que arruinó su vida: Antonio Jesús perdió todo por una estafa telefónica

En Y ahora Sonsoles, Antonio Jesús cuenta cómo una empresa falsa le convenció por teléfono para invertir. “Te insisten todos los días hasta que te convencen”, explica.

Tras perder 156.000 euros y separarse de su mujer, cayó en una profunda depresión. Hoy lidera una plataforma con más de 200 afectados y lucha por reabrir el caso.