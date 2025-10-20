Publicidad
El Hormiguero
Tamara Falcó desvela en El Hormiguero las frases de Isabel Preysler que marcaron su vida
La marquesa de Griñón sorprendió a Pablo Motos con los sabios consejos de su madre, Isabel Preysler, adelantando además la esperada visita de la socialité al programa.
Tamara Falcó compartió en El Hormiguero algunas de las enseñanzas que más la han influido. Entre ellas, recordó una advertencia que la acompañó desde joven: “En el momento que salgas de casa, que sepas que siempre te están mirando”. Con esta frase, Isabel Preysler le inculcó la importancia de cuidar su imagen pública.
La colaboradora también reveló otro consejo que siempre tiene presente: “No dejes nada por escrito que no quieras leer más tarde”. Tamara destacó cómo estas palabras de su madre la han guiado tanto en su vida personal como profesional.