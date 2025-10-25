Seyran se enfrenta a una boda impuesta mientras Ferit lucha por salvar a su familia

En Una nueva vida, Seyran se ve atrapada en el plan de Ökkes, quien quiere unirla con Akin para vengarse de los Korhan.

Mientras tanto, Orhan sigue en prisión y Halis intenta liberarlo. El poder de Ökkes crece, y Ferit y Seyran deberán decidir si obedecen o se enfrentan a las consecuencias.