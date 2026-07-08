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UNA NUEVA VIDA
La tragedia golpea de nuevo a los Sanli: Esme sufre la pérdida del bebé y hunde a toda la familia
Un nuevo revés sacude a la familia Sanli en Una nueva vida después de que Esme tenga que ser intervenida de urgencia mientras Suna continúa luchando por su vida.
La tensión provocada por el tiroteo pasa factura a Esme, que pierde al bebé que esperaba tras sufrir un grave episodio en el hospital. La noticia deja completamente destrozados a Kazim y Seyran, incapaces de contener el dolor.
Mientras los médicos trasladan a Esme a su habitación, la familia permanece unida para arroparla en uno de los momentos más difíciles. Gülgün y Hattuç intentan sostener a unos Sanli marcados por una tragedia que agrava aún más su delicada situación en Una nueva vida.
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