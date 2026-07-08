La tragedia golpea de nuevo a los Sanli: Esme sufre la pérdida del bebé y hunde a toda la familia

La tensión provocada por el tiroteo pasa factura a Esme, que pierde al bebé que esperaba tras sufrir un grave episodio en el hospital. La noticia deja completamente destrozados a Kazim y Seyran, incapaces de contener el dolor.

Mientras los médicos trasladan a Esme a su habitación, la familia permanece unida para arroparla en uno de los momentos más difíciles. Gülgün y Hattuç intentan sostener a unos Sanli marcados por una tragedia que agrava aún más su delicada situación en Una nueva vida.

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