Torito descoloca a Roberto Leal con una confesión inesperada sobre el poder de la invisibilidad

Durante la prueba ¿Dónde Están?, surgió un debate entre volar o ser invisible. Torito no dudó al elegir la segunda opción y explicó que le gustaría contar con ese poder para observar todo lo que ocurre a su alrededor.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el reportero dirigió una broma a Roberto Leal. Su comentario sobre pasar el día en el camerino del presentador provocó las risas del plató y dejó a Roberto tratando de esquivar una situación tan divertida como embarazosa.

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