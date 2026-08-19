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Pasapalabra
Torito descoloca a Roberto Leal con una confesión inesperada sobre el poder de la invisibilidad
Una pregunta sobre superpoderes dejó uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra, con Torito como protagonista y Roberto Leal intentando salir del apuro entre risas.
Durante la prueba ¿Dónde Están?, surgió un debate entre volar o ser invisible. Torito no dudó al elegir la segunda opción y explicó que le gustaría contar con ese poder para observar todo lo que ocurre a su alrededor.La conversación tomó un giro inesperado cuando el reportero dirigió una broma a Roberto Leal. Su comentario sobre pasar el día en el camerino del presentador provocó las risas del plató y dejó a Roberto tratando de esquivar una situación tan divertida como embarazosa.
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