David deja boquiabierto a Roberto Leal al resolver casi en solitario un panel sobre horticultura

El panel dedicado a conceptos relacionados con la horticultura sacó a relucir una faceta poco conocida de David. Su dominio de las respuestas llamó la atención de Roberto Leal, que incluso bromeó con la posibilidad de que tuviera un huerto en casa.

Antes de la prueba, el programa vivió un momento distendido a cuenta del maquillaje que Torito dejó en la camisa del presentador tras su baile en La Pista. Después de las risas, David tomó el protagonismo y resolvió casi por completo un panel en el que apenas intervino el resto del equipo.

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