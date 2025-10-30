Las emotivas últimas palabras de Timur a Bahar antes del accidente que acabó con su vida

El último encuentro entre Timur y Bahar estuvo marcado por risas y afecto. Él, fiel a su carácter bromista, la hizo reír antes de contarle sus planes de viaje con Tolga y Evren. Le dejó un regalo para la boda de Reha y Gülçiçek y se despidió con un cálido abrazo.

Horas más tarde, la tragedia sorprendió a todos. El avión en el que viajaban Timur y Tolga se estrelló sin dejar supervivientes. Su último “Échame de menos” quedó grabado en la memoria de Bahar como una despedida imposible de olvidar.