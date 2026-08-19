Ferit lo arriesga todo para recuperar su boda con Seyran

Seyran regresa a la mansión convencida de que su boda con Ferit ha vuelto a fracasar después de que él la dejara esperando en el juzgado. Sin embargo, al llegar descubre que toda la familia la estaba esperando y que el salón se ha transformado en un improvisado altar.

Ferit, decidido a cumplir su promesa, organiza una nueva ceremonia en casa tras salvar a Abidin. Con un vestido de novia preparado para ella y todos sus seres queridos presentes, Seyran se emociona al comprobar que él nunca renunció a casarse y ambos vuelven a darse el “sí, quiero”.

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