Ferit y Seyran se dan el ‘sí, quiero’ por tercera vez para cumplir su gran sueño

Ferit y Seyran vuelven a casarse por tercera vez, esta vez en la mansión Korhan y rodeados de toda su familia. Tras superar años de obstáculos, celebran su amor y dejan claro que esta boda es diferente a las anteriores.

La pareja quiere dar un nuevo paso juntos y cumplir su gran sueño de convertirse en padres. Tras el emotivo “sí, quiero”, Seyran resume su felicidad con una frase: “Ya estamos un paso más cerca de nuestro hijo”.

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