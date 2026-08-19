Humor, sorpresa y baile: Jorge Garbajosa vive con Torito una escena insólita en Pasapalabra

La Pista enfrentó a Torito y a Jorge Garbajosa en un duelo marcado por las bromas del reportero desde el primer momento. El exjugador y actual presidente de FIBA Europa terminó sonrojado ante los comentarios de su rival, mientras Roberto Leal intentaba mantener el orden.

La situación alcanzó su punto álgido cuando Torito acertó Adrenalina y arrastró a Garbajosa a un improvisado baile. Entre risas y desconcierto, el reportero incluso perdió el tupé y dejó una de las frases más llamativas de la jornada, convirtiendo la escena en uno de los momentos más comentados del programa.

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