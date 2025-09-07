Antena 3 LogoAntena3
"No te cases": Timur intenta evitar la boda de Bahar y Evren en los próximos capítulos de Renacer

Renacer

Timur desafía el destino: su regreso pone en peligro la boda de Bahar y Evren en Renacer

Timur reaparece decidido a impedir la boda de Bahar y Evren. En Renacer, los próximos capítulos se llenan de tensión, emociones y una noticia que lo cambia todo.

Patri Bea
Bahar ha decidido casarse con Evren, pero Timur no está dispuesto a rendirse. El padre de Umay y Uras se presenta en la ceremonia para detener el enlace.

En Renacer, la médica descubre que está embarazada, mientras Timur sufre un infarto que pone en riesgo su vida. Las dudas vuelven a invadirla justo antes de dar el gran paso.

