Rosa celebra 200 programas en Pasapalabra con una reflexión sobre mujeres y confianza

“Creo que las mujeres tenemos menos confianza a la hora de exponer nuestra ignorancia o conocimientos”, afirma Rosa tras convertirse en la primera mujer bicentenaria en Pasapalabra.

La concursante destaca el esfuerzo y tiempo que requiere prepararse para el programa, y cómo su experiencia le ha dado seguridad: “Si he llegado hasta aquí, puedo llegar más lejos”.