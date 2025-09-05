Publicidad
Pasapalabra
Manu sorprende con una remontada insólita en El Rosco tras el 'Se acabó' de Rosa
El concursante madrileño ha logrado darle la vuelta al marcador frente a Rosa en un Rosco lleno de giros, incluso después de cometer dos fallos durante la prueba.
Manu ha protagonizado una remontada espectacular en El Rosco de Pasapalabra, cuando todo parecía perdido. Rosa se había plantado con 21 aciertos tras una primera vuelta muy sólida y un guiño a Javier Dávila y su 'Se acabó'.
A pesar de dos errores, Manu ha conseguido empatar y luego superar a su rival en la última jugada. Su reacción final ha sido tan inesperada como celebrada por todos los presentes.