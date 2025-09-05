Manu sorprende con una remontada insólita en El Rosco tras el 'Se acabó' de Rosa

Manu ha protagonizado una remontada espectacular en El Rosco de Pasapalabra, cuando todo parecía perdido. Rosa se había plantado con 21 aciertos tras una primera vuelta muy sólida y un guiño a Javier Dávila y su 'Se acabó'.

A pesar de dos errores, Manu ha conseguido empatar y luego superar a su rival en la última jugada. Su reacción final ha sido tan inesperada como celebrada por todos los presentes.