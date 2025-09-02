Antena 3 LogoAntena3
¡El malvado hermano de Pablo Motos trata de destruir Madrid! Arranca la vigésima temporada de El Hormiguero

El Hormiguero celebra sus 20 años con una película de estrellas y una trama llena de intriga

La vigésima temporada del programa arrancó con Pánico en la gala, una producción con rostros internacionales y españoles que combina humor, acción y guiños al público fiel.

El Hormiguero inauguró su temporada 20 con su ya tradicional película repleta de invitados de lujo como Bill Murray, Antonio Banderas, Aitana o Rafa Nadal. Bajo el título Pánico en la gala, el programa reunió a las grandes estrellas que pasaron por el plató durante el último año.

La trama se centra en un intento de sabotaje a la celebración de los 20 años del formato, liderado por un gemelo malvado de Pablo Motos. Entre giros sorprendentes, incluso un DeLorean fue clave para salvar Madrid y la fiesta.

