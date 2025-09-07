Publicidad
La Encrucijada
Ástrid Janer y Ángela Chica: una amistad que transforma La Encrucijada dentro y fuera del set
Ástrid Janer y Ángela Chica han forjado una amistad auténtica durante el rodaje. Su vínculo, nacido en La Encrucijada, se ha convertido en una historia paralela a la ficción.
Interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada, pero su relación fuera de cámaras es igual de intensa. “Confiaba mucho en ti, te he contado muchas cosas”, confesó Ástrid a su compañera.
Ángela destacó la versatilidad y actitud de Ástrid, mientras ambas recordaron entre risas el famoso “estico de la luz”, una anécdota que ya forma parte de su historia compartida.