Ástrid Janer y Ángela Chica: una amistad que transforma La Encrucijada dentro y fuera del set

Interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada, pero su relación fuera de cámaras es igual de intensa. “Confiaba mucho en ti, te he contado muchas cosas”, confesó Ástrid a su compañera.

Ángela destacó la versatilidad y actitud de Ástrid, mientras ambas recordaron entre risas el famoso “estico de la luz”, una anécdota que ya forma parte de su historia compartida.