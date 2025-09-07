Agnès Llobet y Nicolás Rodicio: la conexión entre Gema y Teo que emociona en Sueños de libertad

“Siempre nos miramos antes de la secuencia”, revela Agnès Llobet sobre su ritual con Nicolás Rodicio. La actriz destaca la complicidad con el joven actor, que enriquece las escenas.

En Sueños de libertad, Gema y Teo construyen una relación marcada por la adopción, la pérdida y el deseo de formar una familia. Una historia que emociona cada tarde en Antena 3.