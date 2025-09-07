Publicidad
Emparejados
Una aparición inesperada descoloca a Bertín Osborne en pleno plató
El presentador no pudo ocultar su sorpresa al ver a la supuesta vecina de María José Suárez en Emparejados. Su reacción espontánea provocó carcajadas entre los presentes.
“¿Cómo no me has llamado para ir a tu casa?”, soltó Bertín Osborne al ver a Sole, la candidata del ¿Quién es quién? que deslumbró con su vestido rojo.
En Emparejados, María José Suárez respondió entre risas: “Anímate ahora a venir a hacerme un arroz a casa”, dejando claro que la complicidad entre ambos sigue intacta.