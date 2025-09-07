Publicidad
Y ahora Sonsoles
La presión económica de ser madre: cuando las extraescolares se convierten en un lujo
Karen, madre divorciada, denuncia en Y ahora Sonsoles el coste desorbitado de las actividades escolares. La equipación de fútbol de su hijo le supone un gasto que apenas puede asumir.
“Solo por la equipación de fútbol son 100 euros y, si no, no juega”, explica Karen, sobrepasada por los gastos de las extraescolares.
En Y ahora Sonsoles, la madre defiende que “no todo puede ser estudio, estudio y estudio”, aunque reconoce que su situación económica le impide afrontar tantos pagos.