Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Gabriel provoca que Amanda vuelva a perder los nervios: “Me has detonado”

PERDIENDO EL JUICIO

La tensión entre Gabriel y Amanda produce un colapso en la sala de juicio

Un recurso táctico de Gabriel desata una reacción explosiva en Amanda durante una vista oral, poniendo en entredicho la estabilidad emocional y ética del bufete.

Celia Gil
Publicado:

La estrategia de Gabriel Ochoa para demorar un proceso judicial fuerza a Amanda Torres a perder la compostura ante jueza y defensa, evidenciando fisuras en su liderazgo profesional.

Lejos de un acierto táctico, el plan desestabiliza al equipo y cuestiona hasta qué punto la presión procesal puede afectar la salud mental de la abogada en una trama que tensiona lealtades internas.

Antena 3» Vídeos