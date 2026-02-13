La tensión entre Gabriel y Amanda produce un colapso en la sala de juicio

La estrategia de Gabriel Ochoa para demorar un proceso judicial fuerza a Amanda Torres a perder la compostura ante jueza y defensa, evidenciando fisuras en su liderazgo profesional.

Lejos de un acierto táctico, el plan desestabiliza al equipo y cuestiona hasta qué punto la presión procesal puede afectar la salud mental de la abogada en una trama que tensiona lealtades internas.